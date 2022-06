Taksinkuljettaja löi naiskollegaa kasvoihin – osa taksiyrittäjistä yrittää pelotella muut kuskit pois vilkkailta taksiasemilta Helsingissä

Osa taksiyrittäjistä pyrkii pelottelemaan muut yrittäjät pois suosituimmilta taksiasemilta Helsingissä. Pahimmillaan taksiaseman herruudesta taistellaan väkivallalla uhkaamalla tai sitä käyttämällä. Tämän vuoksi osa kuljettajista on alkanut välttää tiettyjä taksiasemia.

Kuljettajan mukaan Triplan taksiasemalla on jatkuvasti taksikuskien välistä kärhämää siitä, kuka saa asiakkaan ja miten taksiasemalla toimitaan. Osa kuljettajista on muodostanut alueelle omat toimintatapansa, jotka eivät perustu lakiin.

– He ovat luoneet sinne jonotussysteemin, jossa asiakas yritetään saada jonon ensimmäiseen autoon. Lain mukaan asiakas saa kuitenkin valita taksinsa mistä kohdasta haluaa, kuljettaja kertoo.

Asiakkaat ovat valinneet hänen kyytinsä muiden kuljettajien jonosta välittämättä, mikä on johtanut kuljettajien välisiin jännitteisiin. Häntä on uhkailtu ja solvattu useita kertoja.

Taksinkuljettaja löi naista kasvoihin

Nainen teki rikosilmoituksen epäillystä pahoinpitelystä. Se on Helsingin poliisilaitoksella esiselvityksessä. Poliisilla on valvontakamerakuvaa lyömisestä. Lisäksi tapauksella on kaksi silminnäkijää.