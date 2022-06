Herätys: Sodan talousvaikutukset voivat syödä syntyvyyttä | Kotimaisen koronarokotteen testaus siirtyy ensi vuodelle | Loppuviikon sää on vaihtelevaa

Sodan talousvaikutukset voivat syödä syntyvyyttä

Kotimaisen koronarokotteen testaus siirtyy ensi vuodelle

Kotimaista koronarokotesuihketta kehittävä Rokote Laboratories Finland Oy kertoo, että nenäsumutteen kliinisten tutkimusten aloitus siirtyy tästä vuodesta ensi vuodelle. Näillä näkymin testaus ihmisillä aloitetaan ensi kesänä. Syynä kliinisten tutkimusten siirtymiselle on se, että yhtiö päivittää nenään suihkutettavaa rokotetta tehoamaan paremmin uuteen BA5-varianttiin.

Lasten mielenterveyden tukeminen on kunnissa puutteellista

Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtaja on huolissaan humanitaarisen avun pääsystä kriisialueille

Ukrainalaisia sotilaita hoidettiin kenttäsairaalassa 10. toukokuuta itäisessä Ukrainassa. Sodan vuoksi maassa on pulaa erityisesti lääkkeistä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtaja Christos Christou on toiminut kriisialueille avustusta tarjoavan järjestön puheenjohtajana kolmen vuoden ajan. Syytös terrorismiin osallistumisesta saattaa tulla jo siitä, että lääkäri on yrittänyt hoitaa siviilejä alueella, jota kontrolloi terroristiseksi määritelty ryhmä.

Colorado vei Stanley Cupin ensimmäinen finaalin

Loppuviikon sää on vaihtelevaa

Itään ja maan keskiosiin on luvassa sadetta. Poutaisinta on etelässä ja lounaassa, jossa lämpötilat ovat 15-20 asteen välillä. Pohjoisessa ja maan keskiosassa päivä on kylmä ja lämpötilat jäävät 10 asteen tuntumaan. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.