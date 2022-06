SDP:n varapuheenjohtaja kannattaa veronalennuksia pieni- ja keskituloisille – kokoomuksen varapuheenjohtaja laskisi veroja kaikilta

Hinnat nousevat kovaa vauhtia. SDP:n ja kokoomuksen varapuheenjohtajilta kysyttiin keskiviikon A-studiossa, kannattavatko he veronalennuksia kansalaisten tukemiseksi.

– Kohdennettu veronalennus tässä tilanteessa pieni- ja keskituloisille olisi varmasti paikallaan. Se on siinä mielessä hyvä keino, että se kohdentuu hieman laajemmin ja menee suoraan ihmisille.

Inflaatioluku on korkeimmillaan sitten helmikuun 1990, ja kuluttajahinnat kohoavat kiihtyvällä vauhdilla. Tilastokeskuksen toukokuun mittauksen mukaan inflaatio kipusi 7 prosenttiin huhtikuisesta 5,7 prosentista. Ansiotaso ei pysy inflaation nousun perässä eli kansan tulotaso ei vastaa kuluttajahintojen kehitystä.

– Jos mietitään, minkälaisia ehdotuksia on lähteä kompensoimaan hintojen nousua ikään kuin pistemäisesti, niin sitä me emme kovin mielellään tekisi sen takia, että tämä hintojen nousu on aika kattavaa.