Yhdysvaltain keskuspankki nosti roimasti ohjauskorkoa – vastaavasta toimesta miltei 30 vuotta

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä. Viimeksi näin suuri kertakorotus on tehty vuonna 1994.

Samalla keskuspankki myös laski talouskasvuennustettaan. Maaliskuussa Fed ennusti maan talouden kasvavan 2,8 prosenttia vuoden loppuun mennessä ja 2,2 prosenttia ensi vuonna. Nyt ennuste on 1,7 prosenttia molemmille vuosille, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).