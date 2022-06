THL: Hoitojonot pitenivät kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä alkuvuonna – Asiantuntija: "Hoitovelan purku on hidasta"

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa jonot kasvoivat

– Hoitohenkilökuntaa on siirretty koronaepidemian hoitamiseen, mikä on edelleen tänä keväänä hidastanut hoitovelan purkamista, Tuominen sanoo THL:n tiedotteessa.

Tuomisen mukaan koronavirusepidemia on näkynyt siinä, että hoitoon on hakeuduttu entistä vähemmän. Tämä näkyy erikoissairaanhoitoon tehdyissä lähetteiden määrissä.

– Vaikka lähetteiden määrä on laskenut, on kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien määrä kasvanut. Tämä kertoo siitä, että hoitovelan purku on hidasta, sanoo Tuominen.