600 vuotta vanhoista hampaista löytyi ruttobakteeria – tutkijat kertovat selvittäneensä mustan surman alkupaikan

Massiivista ylikuolleisuutta Kirgisiassa

Mustan surman alkulähde on tähän saakka ollut hämärän peitossa. Sen on arveltu alkaneen milloin Etelä-Venäjältä, milloin Kiinasta tai Keski-Aasiasta.

Tulosten merkittävyys epäselvä

Viime aikoina on esitetty, että mustan surman aiheuttanut Yersinia pestis -kanta olisi syntynyt jo sata vuotta ennen mustan surman alkua. Tämä on perustunut historiallisiin, geneettisiin ja ekologisiin tietoihin

Nyt Naturessa julkaistulla tutkimuksella on myös rajoitteensa. Merkittävin rajoite on se, että otos on hyvin pieni. Uusiseelantilaisen Otagon yliopiston professori sanookin BBC:llä (siirryt toiseen palveluun), että tutkimuksen tulosten lopullinen merkitys selviää vasta kun dataa on saatu lisää.