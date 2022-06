Suomessa kierrätetään jo tarraetiketitkin pulloista – Salossa tarrojen silikoneista valmistuu lämmöneristettä taloihin

Finnfoam kertoo tiedotteessaan, että Suomessa muovipullojen ja niiden tarraetikettien kierrätys on tehokasta, mutta pullojen tarraetikeistä 20 prosenttia on ollut silti edelleen vain jätettä.

– Tämä viidennes tarraetikettien taustamateriaaleista on PET-pohjaisia kalvoja, jossa muovin päälle on sivelty äärimmäisen ohut kerros silikonia. Silikoni muodostaa etiketin liimapuolelle liukkaan vastapinnan, josta etiketin saa irrotettua tasaisesti. Näiden jakeiden erottelu on vaikeaa, ja siksi PET-muoviset taustakalvot ovat aiemmin päätyneet polttoon, Finnfoam kertoo tiedotteessaan.