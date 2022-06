The Sun: “Aavemaista hulluutta!” – Miljoonalevikkisen lehden toimittajan pelästyttänyt patsaspuisto on yksi Etelä-Karjalan nähtävyyksistä

Brittitoimittajan painajainen

“Onko tässä maailman karmivin turistinähtävyys?” miljoonalevikkinen The Sun (siirryt toiseen palveluun) kysyi kesän kynnyksellä ilmestyneessä jutussaan.

Ulkomaisissa medioissa taajaan esitelty Parikkalan patsaspuisto on ITE-taiteilija Veijo Rönkkösen elämäntyö.

Parikkalan Koitsanlahdessa aivan Valtatie 6:n vieressä noin 50 km Imatralta pohjoiseen. Parikkalan keskustaan on matkaa 8 km.

“En ole näin ennen sanonut, mutta liikutuksen kyynel nousi silmään kun join tätä kahvia” on paras palaute, jonka Visa Tuovinen on asiakkaaltaan saanut.

Hito hyvä kahvi

Lappeenrannasta on vaivihkaa tullut arvostettu kahvikaupunki. Kahvikuume sai alkunsa kahvipaahtimo Lehmus Roasterysta. Paahtimo ja idyllisessä vanhassa hevostallissa sijaitseva kahvila Satamatie 6 ovat kummatkin valittu Suomen parhaiksi.

Vuoden paahtimo tittelistä on kisattu vuodesta 2015 lähtien. Vain kerran voitto on mennyt Lappeenrannan ulkopuolelle.

Makea Coffeen Kahviloungessa voi tutustua vaikkapa Vuoden espressoksi valittuun etiopialaiseen Halo beritiin. Se on runsasarominen makupommi, jossa yhdistyy mehukkaasti metsämarjat ja maitosuklaa.

Sellainen ol’ Viipuri

Museoon on nimittäin tuotu näytteille pari vuotta kunnostuksessa ollut Viipurin pienoismalli, joka perustuu kaupungista otettuihin ilmavalokuviin.

Menolippu menneisyyteen

Pulsan asema on 1869 valmistunut rautatieasema, josta paikallinen yrittäjäpariskunta on tehnyt tunnelmallisen kahvilan. Lehmusten ja jalavien ympäröimässä pihapiirissä on ajatonta tunnelmaa. Sieltä löytyy myös suosittu sisustusmyymälä.