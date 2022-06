"Aluksi iski paniikki" – yksinhuoltaja Laura Matilainen, 39, kertoo, miten asuntolainojen korkojen nousu vaikuttaa hänen arkeensa

Matilainen on kahden lapsen yksinhuoltaja. Hän on ammatiltaan lähihoitaja, ja työskentelee osa-aikaisena henkilökohtaisena avustajana. Juuri nyt Matilainen on sairauslomalla. Hän suojautui asuntolainan ottaessaan korkokatolla eli korkosuojauksella.

Matilaisen laina on sidottu 12 kuukauden euriboriin. Kesäkuussa tuli uusi korko ja se on nyt 2,8. Matilaisen marginaaliprosentti on 2,3. Käytännössä Matilaisen lainanlyhennys kuukausittain on noin 300 euroa ja lainasta maksettava korko 160 euroa.