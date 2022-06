Kesäkanat ovat jo yhtä rakkaita kuin kissat ja koirat – moni aikoo heivata ne syksyllä pataan, mutta usein mieli muuttuu

– Korona-aikana kanojen kysyntä lisääntyi ja tänäkin keväänä kauppa on käynyt vilkkaasti, Ari Puuri kertoo.

Kesäkanat kasvattavat edelleen suosiotaan. Siipikarjan pitäjäksi rekisteröityneitä on Suomessa yli 12 000. Harrastekanaloiden määrä on suuri verrattuna tuottajien määrään, joita on muutamia satoja.