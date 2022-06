Sairaanhoitopiiri keksi, miten saada potilasjonot näyttämään hyviltä – potilas poistuu tilastoista, kun hänelle antaa ajan heti

Hoitoaika pyritään asettamaan nopeasti

– Silloin hän ei ole enää hoitoa odottava, vaan hänellä on jo hoitoaika, eikä potilas näy silloin odotustilastoissa. Vaihtelua saattaa olla siinä, kuinka pitkälti etukäteen hoitoaikoja pystytään antamaan.

Pitkään hoitoa odottaneiden korkea prosenttiluku johtuu Mäntymaan mukaan siitä, että Kymsoten hoitoa odottavien kokonaisluku on pienempi verratuna moneen muuhun samankokoiseen sairaanhoitopiiriin, jolloin prosenttiluku näyttää helposti isolta.

– Lähes kaikki Kymenlaaksossa pitkään hoitoon odottaneista odottaa pääsyä erikoisaloille, joissa kysyntä on suuri tai muuttunut viime aikoina. Myös koronakevät on aiheuttanut jopa peruutuksia, avaa Mäntymaa pitkän odotusajan syitä.

Eksoten lääkäripula ei vaikuta jonoihin

Eksoten vaikea lääkäripula ei ole Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan vaikuttanut erityisesti jonotusaikoihin. Karhulan mukaan Etelä-Karjalassa on panostettu jonojen lyhyyteen jo monta vuotta.

Karhulan mukaan Etelä-Karjalassa on erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreistä pula, mikä ei vaikuta erikoissairaanhoidon arkeen.

– Koronan aiheuttaman hoitovelan suurin kuorma on kroonisten sairauksien ja avoterveyden hoidossa, joissa lääkäripula on akuutimpi kuin erikoissairaanhoidossa. Toki joitakin ostopalveluita tehdään myös erikoissairaanhoidossa, jotta pystytään täydentämään omaa hoitoa, kertoo Karhula.

Eksoten terveyspalvelujen johtajan Tuula Karhulan mukaan lyhyisiin jonotusaikoihin on panostettu Etelä-karjalassa jo vuosia. Arkistokuva.

Lähetteitä lähetetään vähemmän kuin aikaisemmin

Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä laski tänä keväänä vuodentakaisesta. Lähetteitä oli kokonaisuudessaan noin 25 000, mikä on noin 6 prosenttia vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Lähetteitä on Mäntymaan ja Karhulan mukaan lähetetty myös Kaakkois-Suomessa vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.

– Vaikka lähetteiden määrä on laskenut, on kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien määrä kasvanut. Tämä kertoo siitä, että hoitovelan purku on hidasta, toteaa Tuominen THL:n tiedotteessa.