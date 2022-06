Nina Mellqvist muutti yksin pimeään saareen, josta näkee sekä Suomeen että Venäjälle: "Kiehtoo, että se on niin lähellä"

Meren aallot ja jääkausi ovat vuosituhansien aikana muovanneet Rankin kalliot sileiksi. Siellä täällä on kolosia, joiden suojaan Nina Mellqvist käpertyy.

– Täällä on aivan pois kaikesta. Vaikka joku turisti kävelisi lähellä, hän ei minua huomaisi.

Rankki on yksi isoista Kotkan edustan saarista. Se oli Puolustusvoimien hallussa liki sata vuotta, kunnes valtio luopui siitä noin seitsemän vuotta sitten.

– Marraskuussa pimeys tuli jo iltapäivällä puoli neljän aikaan, ja oli todella, todella pimeää. Jos on sumuinen sää, ei näy mitään valoja missään, kertoo Mellqvist.

Mantereelle eli Kotkan kaupunkiin on linnuntietä matkaa noin kahdeksan kilometriä. Saman verran etelässä on Suomen ja Venäjän väliselle valtakunnan raja.

Mielessä kiehtoi ajatus elämästä, jossa ympärillä on vain meri, mantereelle on matkaa useita kilometrejä ja elämästä häviää kiire.

Mellqvistin neljä lasta ovat jo aikuisia, ja heillä on omat elämänsä. Koti oli tyhjä, joten oli hyvä mahdollisuus lähteä.

– Mietin, mikä on minun tulevaisuuteni on. Täällä on ollut aikaa miettiä ja tutustua itseensä.