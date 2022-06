Valkoposkihanhien häätökeinot näyttävät toimivan Lahden kahdella uimarannalla – "Lopulta ne tajuavat", sanoo häätäjä

Hanhia on häädetty Mukkulan kartanon ja Ankkurinpuiston uimarannoilta. Valkoposkihanhen karkottaminen on tarkkaa puuhaa, koska se on EU:n suojelema laji.

Arttu Kivimäki ja muut nuoret ovat häätäneet valkoposkihanhia pois kahdelta uimarannalta Lahdessa. Jo nyt uimarannat ovat tyhjentyneet hanhista.