Sama ilmiö toistuu tulipalosta toiseen: ihmettelijät tukkivat kadut, vaikka ilmassa olisi myrkyllisiä kaasuja

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas tunnistaa ilmiön, jossa ihmiset saapuvat palopaikalle seuraamaan tapahtumia. Sitä tapahtuu hänen mukaansa ajoittain. Paikalle keräännytään erityisesti silloin, kun pelastusajoneuvoja on menossa kohteeseen paljon.

– Liikekeskusten läheisyydessä olevien paloasemien hälytysajoneuvojen perään lähdetään useammin, koska siellä ympäristössä on yleensä enemmän porukkaa ja nuorisoakin, sanoo Honkakunnas.

Ilmiö on yleinen muuallakin, mutta palopaikalle rientävät oululaiset ovat tuttua myös historiasta. Oululainen tietokirjailija Martti Kähkönen löytää selityksen oululaisten käyttäytymiseen kaupungissa vuosisatojen varrella riehuneista suurpaloista.

Myös uteliaisuus on ollut syynä siihen, että keräännytään palopaikalle. Kähkösen mukaan taustalla on silkka tirkistelyn halu.

– Ihmisiä on kiinnostanut, mitä seinien sisällä on, millaisia huonekaluja naapurilla on.