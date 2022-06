Johnny Depp konsertoi tänään Kaisaniemen puistossa – tässä viisi faktaa suositun näyttelijän musiikkiurasta

Suuri yleisö tuntee Johnny Deppin erityisesti hänen elokuvarooleistaan. Hän on Pirates of the Caribbean -elokuvien Jack Sparrow, Liisa Ihmemaassa -elokuvan Hullu Hatuntekijä ja Jali ja suklaatehdas -elokuvan Willy Wonka.

Depp on kuitenkin myös kokenut muusikko – ja hän esiintyy tänään Suomessa.

Suosittu näyttelijä nousee lavalle Helsingin Kaisaniemen puistossa osana brittiläisen kitaristin Jeff Beckin kokoonpanoa. Yhtye on Helsinki Blues Festival -tapahtuman pääesiintyjä.

Depp on ollut viime aikoina esillä käymänsä oikeustaistelun takia. Hän haastoi entisen vaimonsa näyttelijä Amber Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta, sillä Heard kirjoitti The Washington Postiin tekstin (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kuvaili kokemuksiaan lähisuhdeväkivallan uhrina.

Julkisuudessa käyty oikeudenkäynti päättyi vain hieman yli kaksi viikkoa sitten. Heard määrättiin maksamaan Deppille korvauksina yli kymmenen miljoonaa dollaria, Depp taas Heardille kaksi miljoonaa dollaria.

Depp on esiintynyt Jeff Beckin kokoonpanossa jo aiemmin tänä kesänä Ison-Britannian kiertueella. Hän konsertoi Beckin kanssa odottaessaan oikeuden tuomiota sekä heti samana iltana valamiehistön päätöksen jälkeen. Helsinki on yhtyeen ensimmäinen pysähdys Euroopan-kiertueella.

Huomenna 20. kesäkuuta kokoonpano esiintyy vielä Tampere-talossa. Depp soittaa yhtyeessä kitaraa – eikä ihan ensimmäistä kertaa. Näitä asioita et ehkä tiennyt Deppin musiikkiurasta.

Depp soitti nuorena bändissä nimeltä The Kids. Vaikka bändi hajosi jo 1980-luvulla, esiintyi se Sheila Witkinin muistokonsertissa vuonna 2008. Kuva: Mike Franklin / Getty Images

1. Depp keskeytti lukion ryhtyäkseen muusikoksi

Depp oli muusikko jo ennen kuin hän oli näytellyt yhdessäkään elokuvassa. Hän sai ensimmäisen kitaransa äidiltään 12-vuotiaana. Teini-ikäinen Depp keskeytti lukion tavoitellakseen uraa musiikin parissa.

1980-luvulla Depp alkoi soittaa punkbändissä nimeltä The Kids. Bändi sai paikallista suosiota ja esiintyi muun muassa Ramonesin lämmittelijänä.

Kun Depp oli 20-vuotias, bändi muutti Los Angelesiin tavoitellakseen levytyssopimusta. Vaikka The Kids oli herättänyt kiinnostusta Floridassa, ei menestystarina jatkunut Hollywoodissa ja bändi hajosi.

Samoihin aikoihin Deppin ystävä Nicolas Cage rohkaisi häntä kokeilemaan näyttelemistä ja hankki Deppille koe-esiintymisen elokuvaan Painajainen Elm Streetillä, jossa Depp näytteli ensimmäisen roolinsa vuonna 1984.

Johnny Depp esiintyi 1990-luvulla bändin nimeltä P kanssa. Kuva: Karl Schoendorfer / AOP

2. Kitaristista tuli laulaja Sweeney Todd -musikaalissa

Depp on onnistunut yhdistämään uransa musiikin ja elokuvien parissa. Hän näytteli nimiroolia vuonna 2007 julkaistussa musikaalielokuvassa Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi. Rooli poiki näyttelijälle parhaan miespääosan Golden Globe -palkinnon sekä Oscar-ehdokkuuden.

Vaikka Depp oli soittanut kitaraa useissa kokoonpanoissa, ei hän ollut laulanut aikaisemmin kokonaista kappaletta julkisesti (siirryt toiseen palveluun). Depp kyllä näytteli pääosassa vuonna 1990 julkaistussa musikaalielokuvassa Cry-Baby, mutta hän ei laulanut omia musikaaliosuuksiaan itse.

Depp on hyödyntänyt musikaalisuuttaan myös muissa elokuvissa: hän on laulanut elokuvassa Into the Woods (2014) ja soittanut kitaraa elokuvissa Pieni suklaapuoti (2000), Once Upon a Time in Mexico (2003) ja Rommipäiväkirja (2011).

Depp soittaa kitaraa Pieni suklaapuoti -elokuvassa kolmessa kohtauksessa sekä kahdella elokuvan ääniraidan kappaleella. Kuva: AOP

3. Konsertoi Suomessa ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten

Depp on noussut Kaisaniemen puistossa lavalle ennenkin. Kesäkuussa 2018 yli 7 500 katsojaa saapui paikalle katsomaan elokuvista tuttua Deppiä. Konserttiarviossa kirjoitetaan (siirryt toiseen palveluun), että “Depp lietsoi hysteriaa”.

Kyseessä oli Deppin ensimmäinen vierailu Suomessa ja viimeisin ennen tämän illan konserttia. Näyttelijä-muusikko oli viettänyt päivää aikaisemmin 55-vuotissyntymäpäiväänsä.

Kaisaniemen konsertti oli osa Hollywood Vampires -yhtyeen Euroopan-kiertuetta. Vuonna 2015 perustettuun rock-yhtyeeseen kuuluvat Deppin lisäksi Alice Cooper ja Joe Perry. Kaisaniemen konsertissa he esittivät omien kappaleiden lisäksi covereita rockklassikoista.

Depp esiintyi Alice Cooperin kanssa jo vuonna 2011. Vuonna 2015 he perustivat Joe Perryn kanssa bändin Hollywood Vampires. Kuva: Christie Goodwin / Getty Images

4. Soittanut suurten musiikkitähtien kanssa

Depp ei esiinny Kaisaniemessä päätähtenä, kuten ei yleensäkään. Hän on tottunut vierailemaan muiden levyillä ja esiintymään keikoilla lavan reunassa.

Depp on soittanut kitaraa useiden artistien ja yhtyeiden kanssa – listalle kuuluvat muun muassa Oasis, Shane MacGowan, Iggy Pop, Vanessa Paradis, Aerosmith, Marilyn Manson ja The New Basement Tapes.

Elokuvauralla on ollut todennäköisesti osuutensa siinä, että Depp on päässyt esiintymään suurten musiikkitähtien kanssa. Toisaalta Depp korostaa, ettei hän pidä muusikoiksi alkaneista näyttelijöistä.

Depp kertoo toimittajille (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2015 Mortdecai-elokuvan ensi-illan yhteydessä, että ihmisten tulisi kuunnella musiikkia vain itse musiikin takia – ei siksi, että he ovat nähneet muusikon elokuvissa.

– Ette tule koskaan kuulemaan Johnny Depp -bändiä, hän sanoo.

Johnny Depp ja Jeff Beck tapasivat vuonna 2016. Tänä kesänä he julkaisevat yhteisen albumin. Kuva: Stuart Wallace / AOP

5. Uusi albumi julkaistaan heinäkuussa

Depp ja Jeff Beck, jotka myös tänään nousevat lavalle yhdessä, ovat julkaisemassa yhteisen albumin. Albumi nimeltä 18 on äänitetty jo ennen koronapandemiaa, ja se julkaistaan 15. heinäkuuta.

Beck kertoo (siirryt toiseen palveluun), että albumin nimi sai alkunsa vitsistä:

– Kun Johnny ja minä aloimme soittaa yhdessä, se sytytti meissä nuoruuden hengen ja luovuuden. Vitsailimme siitä, kuinka tunsimme olomme jälleen 18-vuotiaiksi.

Tulevalta albumilta on julkaistu singlenä Deppin kirjoittama kappale This Is A Song For Miss Hedy Lamarr.

Kokonaan Depp ei ole kuitenkaan siirtymässä elokuvista musiikin pariin. Toukokuussa 2022 hänet valittiin näyttelemään kuningas Ludvig XV:tä elokuvaan Jeanne Du Barry. Elokuvan kuvaukset alkavat tänä kesänä.