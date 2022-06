Ukrainalaisia auttavalla yhdistyksellä ei ole rahaa vuokraan – nyt siltä on lähdössä tilat alta: "Toivomme, että riittäisi myötätuntoa"

Seurakunta lähtee kaupungin tiloista, koska sillä on oma tila, jonka peruskorjaus valmistui juuri, kertoo Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen. Kaupunki on myös vuosien varrella korottanut tilansa vuokraa, mikä on edesauttanut muuttopäätöstä.