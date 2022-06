Huippulukioon pääsikin 5,3:n keskiarvolla – tamperelaislukion taso on ollut niin kova, että hakijat kaikkosivat

Tampereen lyseon lukion rehtori on yllättynyt tuloksesta. Hän sanoo, että hän on jo saanu valituilta yhteydenottoja, joissa on kysytty, pitääkö tieto valinnasta tosiaan paikkansa.

Tampereen lyseon lukion kevään yhteishaussa koettiin yllätys. Kuva: Juha Kokkala / Yle