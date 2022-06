Vain kahdessa maassa aiemmin tavattu pehmeälehtisiä alppiruusuja syövä pistiäinen on löydetty Helsingistä

Oulun yliopiston tutkijat löysivät Helsingistä suositusta Haagan alppiruusupuistosta uuden vieraslajin. Vain pehmeälehtisiä alppiruusuja eli atsaleoita syövä hyönteinen on levinnyt todennäköisesti myös muualle Suomeen.

Helsinkiläisestä alppiruusupuistosta löydetystä vieraslajista on aiemmin tehty havaintoja vain Tšekeissä vuodesta 2010 ja Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien. Hyönteisellä ei ole vielä suomalaista nimeä, mutta todennäköisesti nimeksi tulee atsaleavarviainen tai atsaleapistiäinen.

– Atsaleapistiäinen on sillä tavalla merkittävä, että tämä on aivan uusi ilmiö meillä Euroopassa. Se löydettiin reilu kymmenen vuotta sitten Tšekeissä, eikä tätä ole vielä mistään muusta Euroopan maasta havaittu. Todennäköisesti laji on silti levinnyt jo Euroopan läpi, sanoo yli-intendentti Marko Mutanen Oulun yliopistosta.

Uusia vieraslajihyönteisiä löytyy Suomesta noin parin vuoden välein. Usein vieraslajeista on haittaa, koska ne voivat vallata tilaa alkuperäiseltä lajistolta tai ne voivat runsastua niin paljon, että ne aiheuttavat haittaa alkuperäiselle lajistolle.

Vastikään löydetyn uuden pistiäislajin toukat syövät pehmeälehtisten atsaleoiden lehtiä ja kukkia ja voivat syödä kasvin lehdettömäksi.

Uusi pistiäinen ei kuitenkaan syö yleisesti Suomessa puutarhoissa ja pihoilla suosittuja kovalehtisiä alppiruusuja. Myös muut kasvit pistiäinen toukkineen jättää rauhaan. Tässä mielessä uusi pistiäinen on Mutasen mukaan harmiton.

– Se ei syö mitään muuta kuin alppiruusuja ja niistäkin vaan pehmeälehtisiä lajeja eli niin sanottuja atsaleoita, kertoo Mutanen.

Perinteisiä alppiruusuja pihallaan vaaliva puutarhuri voi huokaista helpouksesta. Uudelle vieraslajille ei kovalehtinen kasvi maistu. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Vieraslajia syövä vieraslaji

Atsalea itsessään on vieraslaji Suomessa. Puutarhakasvina atsaleat ovat yleistymässä, mikä myös edistää sitä syövän hyönteisen leviämistä. Puutarhoissa hyönteinen voi tehdä tuhojaan atsaleoille.

– Tämä on myös uhka Haagan atsaleoille, koska on mahdollista, että hyönteinen runsastuu niin paljon, että se syö ison osan atsaleoista. Tänä vuonna kasveissa on siellä jo hyvin runsaasti toukkia, sanoo Mutanen.

Tutkijan mukaan on aika todennäköistä, että uusi hyönteinen on levinnyt muuallekin Suomeen. Pistiäisillä on erittäin hyvä hajuaisti ja ne löytävät kasvit jopa kilometrien päästä, tutkija sanoo.

– Vaikka se on vieraslaji, se ei ole vaaraksi meidän kotimaiselle lajistolle. Suomessa ei ole luonnonvaraisena kasvilajeja, jotka tämä hyönteinen kelpuuttaisi ravinnoksi. Meillä on kaksi alppiruusua luonnonvaraisena eli suopursu ja lapinalppiruusu, mutta ne ovat väärän tyyppisiä tälle lajille.

Uusi pistiäinen kuuluu lehtipistiäisten ryhmään. Se on sentin pituinen, kellertävä ja sillä on lasinkirkkaat siivet.

Hyönteinen on ilmeisesti päätynyt Suomeen, kun puutarhakasveja tuodaan ja siirrellään maailmanlaajuisesti. Samantyyppinen tilanne oli Suomeen tuoduilla kärhöillä parikymmentä vuotta sitten, kun kasvien mukana tullut kärhöpistiäinen söi kärhöt monin paikoin.

Luontainen vihollinen puuttuu

Linnut voivat syödä toukkia ravinnokseen, mutta hyönteiskantoja rajoittavat ennen kaikkea toiset hyönteiset, varsinkin loispistiäiset.

Täysikasvuinen naaras pyydystettynä. Koiraalla on pidemmät tuntosarvet. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Biologisena torjuntakeinona voisi teoriassa olla atsaleoita syövän pistiäisen loishyönteisen kuljettaminen maahan. Ongelmana on, ettei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa siitä, mistä hyönteinen on peräisin.

– Iso kysymys on se, tarvitseeko meidän tässä tapauksessa ryhtyä torjuntatoimiin. Jos asiaa kysytään biologilta, niin tämä on vieraslajin näkökulmasta hyödyllinen laji, koska se ei uhkaa meidän kotimaista lajistoamme. Puutarhurin näkökulmasta tämä on harmillinen, sillä ihmiset eivät halua, että heidän atsaleansa syödään, Mutanen selittää.

Biologi toivoo, että hyönteiset ja muut

Pistiäisen toukka syö pehmeitä atsalean lehtiä, mutta jättää lehtiruodon syömättä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

eliöt nähtäisiin osana puutarhojen moninaisuutta.

– Oppisimme hyväksymään sen, että osa lehdistä menee toukkien ravinnoksi. Ei sen tarvitse olla niin valtava ongelma.