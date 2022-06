Venäläiset ladanneet miljoonia VPN-yhteyksiä – USA:n tukemilla palveluilla halutaan tehdä reikäjuustoa Kremlin informaatiokuplasta, sanoo tutkija

Yhdysvaltain hallinto on lisännyt tuntuvasti rahoitustaan ainakin kolmelle amerikkalaiselle teknologiayhtiölle, jotka auttavat venäläisiä kiertämään maansa verkkosensuuria VPN-palvelujen avulla. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) .

VPN-palvelujen kysyntä on kasvanut Venäjällä räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Arvioiden mukaan Venäjällä on ladattu hyökkäyksen jälkeen kuusi miljoonaa VPN-palvelua.

Venäjä on kiristänyt nettisensuurin äärimmilleen. Länsimaisia uutissivustoja suljetaan yhä enemmän ja riippumattoman tiedon saaminen Venäjän aloittamasta sodasta on venäläisille vaikeaa.

Läntisten VPN-palvelujen jakaminen Venäjälle ei ole sinänsä uusi ilmiö, mutta hyökkäyksen jälkeen palveluja on alettu jakaa aikaisempaa enemmän.

VPN-yhteydet ovat Venäjälle kriittinen kohde

Järjestön varovainen arvio on, että Venäjällä ladattiin VPN-palveluja ainakin kuusi miljoonaa kertaa sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan.

– Nämä ovat asioita, joita ei kerrota julkisuuteen. Eri tietolähteet joka tapauksessa ovat vahvistaneet, että erilaisten VPN-yhteyksien kysyntä on Venäjällä suurta. Ihmiset haluavat niitä ja tietoisuus niistä on käsittääkseni kasvanut.

Käytännössä VPN-palveluista on levitetty tietoa esimerkiksi Venäjällä suositussa Telegram-viestisovelluksessa.

– Olennainen kysymys on se, miten hyvin yhteydet on suojattu, etteivät venäläiset tiedusteluorganisaatiot pääse katsomaan, ketkä yhteyksiä käyttävät. Keskeistä Venäjän näkökulmasta on se, minkälaista tietoa ja mistä asioista liikkuu VPN-yhteyksien kautta, Limnéll sanoo.