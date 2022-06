Laitilalainen munatuottaja Munax tähyää jo Etelä-Koreaan – vientiä suunniteltu jo vuosia

– Tämä on iso asia ja pitkän urakan päätös. Työ on aloitettu jo vuonna 2017 ja koronakin sekoitti asioita. Olemme todella tyytyväisiä ja tämä antaa paljon mahdollisuuksia tulevaan.

Munaxilla on 50 munantuottajaa ja sillä on yksiköitä Laitilan lisäksi Kustavissa ja Mynämäellä. Nyforsin mukaan yhtiöllä on valmius aloittaa vienti Etelä-Koreaan, mutta vaikutuksia tuottajiin ja tuotantolaitoksiin on vielä vaikea arvioida.