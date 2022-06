Yhä useampi joutuu nyt muuttamaan kulutustottumuksiaan tai lykkäämään isoja hankintoja hintojen nousun takia

Hanna-Maria Niemi ja tyttärensä Ilona Koskinen ovat tulleet Tampereelta Helsinkiin viettämään lomapäivää, jolloin ei mietitä hintoja. Mutta muuten hintojen nousu näkyy Niemen arjessa selvästi. – Kaikki turha autoilu on jäänyt pois ja kesäloman automatkat on peruttu. Kalaa ei ole pystynyt ostamaan tuoreena oikeastaan ollenkaan ja pakastekalakin on kallistunut aika paljon. Kolmen lapsen äitinä on täytynyt oikeasti katsoa hintoja, Niemi kertoo.

Kuva: Markku Pelkonen / Yle