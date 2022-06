Kirpputoreilta löytyi liuta vaarallisia tuotteita – Tukes varoittaa esimerkiksi veistetyistä pistotulpista

– Myyjän on hyvä tarkistaa, ettei myytävää tuotetta löydy Tukesin Vaaralliset tuotteet -rekisteristä (siirryt toiseen palveluun). Jos se löytyy rekisteristä, niin silloin sitä ei saa myydä. Tukesilla on oikeus määrätä myyjää poistamaan tuote myynnistä, jos se ei ole turvallinen. Tuotteen voi arvioida turvalliseksi, jos se on esimerkiksi CE-merkitty, turvallisuus- ja käyttöohjeet ovat tuotteen mukana ja tuote on ehjä ja toimiva, Mustonen neuvoo.