Louhoksen lumo -teos kiistellyllä kaivoshankealueella ei pui ympäristövaikutuksia – haussa eri mieltä olevien ymmärtäminen ja kuuleminen

Hannukaisen rautakaivoshanke Kolarissa Ylläksen matkailualueen naapurissa on Länsi-Lapin merkittävin ympäristökonflikti 2000-luvulla. Taiteilijaryhmä Kaivanto kiinnostui kiistasta ja on rakentanut Hannukaisen entisen kaivoksen jätekivikasoille monitaiteellisen esityksen nimeltä Louhoksen lumo.

Kaivoksen tuloa kannattavat haluavat talouskasvua ja työpaikkoja. Vastustajia huolettavat ympäristöriskit ja pelko luontomatkailun työpaikkojen menetyksistä.

Kaivanto-ryhmä kaivoksella, taiteilija Kaisa Käärmemaa (vas.), monitaitelija Noora Kauppila, näyttelijä Jussi Salminen ja kuvataitelija Ninni Korkalo. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kaivanto-ryhmän vetäjä, monitaiteilija ja muusikko Noora Kauppila soittaa kanteletta esityksessä.

– Me ollaan luomassa tänne paikkasidonnaista esitystä. Tämä on esitystaidetta, missä kuullaan musiikkia ja hyödynnetään tätä ympäröivää maisemaa, tunnelmaa mikä täällä on. Olemme entisen kaivoksen sivukivikasoilla, tämä on myös kaivosjätettä, jonka päällä seisomme.

Kaivanto-ryhmä haluaa vuorovaikutusta kaivoksen kannattajjien ja vastustajien välille. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Ei puolesta eikä vastaan

Esitys ei Kauppilan mukaan suoraan käsittele Hannukaisen huolta herättäneitä ympäristövaikutuksia. Jollakin tasolla ympäristöasia on tullut tekijöitä vastaan.

Kauppila kertoo, että kaikki heidän tapaamansa ihmiset ovat kertoneet luonnon olevan heille tärkeä. Riippumatta siitä, mitä mieltä he ovat itse kaivoshankkeesta.

Hannukaisen kiistellyn kaivoshankkeen kannattajat ja vastustajat odottavat mielenkiinnolla entisellä kaivosalueella esitettävää Kaivanto-ryhmän monitaiteellinen teosta Louhoksen lumo.

Hannukainen Mining Oy:stä hankejohtaja Jaana Koivumaa kuuluu kaivoshankkeen kannattajiin, hänen ja hanketta vastustavan matkailuyrittäjä Mikko Lipposen ajatuksia voit kuunnella oheisesta audiosta. Kuva: Juuso Stoor / Yle

- Eihän kukaan halua kaivosta omalle takapihalleen. Kyllähän sitä (ympäristöasiaa esityksessä) sivutaan, mutta se ei ole meidän pääsanoma suoraan.

Taiteilijaryhmä on haastatellut kiistan osapuolia. Kauppilalta on myös kysytty kenen puolella esitys on.

– Suoraan ei ole haluttu valita kantaa tai agendaa. Vastavuoroisuus, ymmärtäminen ja kuuleminen on ehkä se meidän ydin.

Äkäslompololainen matkailuyrittäjä Mikko Lipponen kuuluu Hannukaisen kaivoshankkeen vastustajiin. Hänen ja kaivoshanketta tukevan Hannukainen Mining Oy:n hankejohtaja Jaana Koivumaan mietteitä voit kuunnella ylempänä olevasta audiosta. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kaivanto-ryhmä on saanut teosta varten Koneen ja Wihurin säätiöiltä apurahaa. Esityksiä on kaksi, ensimmäinen perjantaina 17.6. ja toinen lauantaina. Lauantaina Hannukaisessa on ennen Kaivanto-ryyhmän esitystä myös kaivoshankeyhtiön järjestämä koko perheen kaivospäivä jossa esiintyy muiden muassa The Meänland -yhtye naapurista Ruotsin puolelta.