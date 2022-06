TVO Olkiluoto kolmosen sähköntuotannon viivästyksestä: Parempi, että mahdolliset ongelmat paljastuvat jo koekäytön aikana

Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönotto viivästyy Eurajoella. Teollisuuden Voima kertoi eilen, että r eaktorin koekäyttö on keskeytetty vielä reilun kuukauden ajaksi johtuen turbiinin välitulistimella ilmenneistä irto-osaongelmista.

OL3-projektinjohtaja Jouni Silvennoinen kertoo, että aikatauluun vaikuttavia ongelmia on havaittu lähinnä turbiinilaitoksen puolella. Reaktori on käyttäytynyt suunnitellusti.

– Tilanne on valitettava, mutta oikeastaan tätä varten koekäyttöä tehdään, että mahdolliset tekniset ongelmat paljastuvat nyt. Kyllä me siihen tähtäämme, että syksyllä laitos on täydellä teholla ja ensi talvena päästään ajamaan koko talvi.