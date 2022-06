Varustamoyhtiö Maersk on alkanut selvittää häirintää aluksillaan – entinen työntekijä Ylelle: ”Laitoin tuolin hytin oven eteen yöksi suojaamaan”

Sophie Bach Simonsen on yksi monista Maerskin työntekijöistä, jotka ovat joutuneet kokemaan epäasiallista käytöstä.

Fynin saarella Svenborgissa asuva Bach Simonsen on yksi naisista, jotka ovat kokeneet ahdistelua ja kiusaamista tanskalaisyhtiö A.P. Møller-Maerskin, eli tutummin Maerskin aluksilla.

Yksi Maerskin aluksen entinen työntekijä, kolmekymppinen yhdysvaltalainen nainen on paljastanut pomoltaan saamiaan ahdistelevia ja vihjailevia tekstiviestejä. Lisäksi 19-vuotias yhdysvaltalaisnainen on kirjoittanut blogiinsa tulleensa raiskatuksi yhdellä aluksella.

Maersk myöntänyt ongelman ja ryhtynyt toimiin

Ahdisteluiden ja raiskaustapauksen vuoksi Maersk on erottanut viisi upseeria ja alkanut haastatella yli 350:tä merellä työskentelevää naista.

Maerskin tekninen johtaja Palle Laursen sanoo Tanskan yleisradioyhtiölle DR:lle, ettei osaa sanoa, kuinka monia häirintätapauksia merellä on tapahtunut. Hän kuitenkin tunnustaa, että niitä on useita.

Maerski on suuri työnantaja Tanskassa ja sen tekemisiä seurataan tarkasti lehdistössä.

Tanskan merenkulkualan ammattiliitto Lederne Søfart tiedottaa, että se on vaatinut jo vuosia selvitystä eri laivanvarustamoyhtiöissä tapahtuvasta häirinnästä. Liitto on tyytyväinen, että Maersk-kohun myötä meriteollisuusala sekä elinkeinoministeri Simon Kollerup ovat aloittaneet selvityksiä alan ongelmista.

– Keskustelimme siitä, että yhtiön on aloitettava tutkinta ja kuultava aluksen työntekijöitä. Se on todella hyvä, mutta mielestäni yhtiön pitäisi keskustella myös muiden entisten työntekijöiden kanssa. Uskon, että moni on lähtenyt yrityksestä juuri kiusaamisen vuoksi, Simonsen sanoo.