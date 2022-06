Pohjois-Karjalan hyvinvointijohtajaksi nousi yllätysnimi, koska etenkin sotehenkilöstö kaipasi muutosta – nyt uuteen pomoon halutaan tutustua

– Selvästikin jonkinlaista muutosta kaivattiin. Monet varmaankin ajattelivat, että muutos on helpommin toteutettavissa jos ja kun johtaja vaihtuu, arvelee aluevaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.).

– Jos johtajuuteen haluttiin muutosta, se on tapahtunut. Uuteen astuminen on aina aluksi tietynlainen kysymysmerkki, mutta myös innostavaa, toteavat hoitajajärjestö Tehyn Siun soten pääluottamusmies Vilja Laurila ja Superin Siun soten läntisen alueen pääluottamusmies Mirva Kuronen .

Tolletin vetäytyminen ratkaisi tiukan vaalituloksen

Valintaan vaikutti johtajuuden määritelmä

– Olen tyytyväinen, että päätös on saatu tehtyä. Isolle alueelle tarvitaan toimivaa johtoa, sen eteen on vielä paljon valmisteltavaa. Kirsi Leivosella ja meillä muilla on edessämme paljon perehtymistä ja oppimista yhteistyöstämme, Wilén kertoo.