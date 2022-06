Eurooppa-kirje: Eurooppalaiset kärvistelevät nousevien hintojen kourissa – pystyykö keskuspankki tuomaan helpotusta?

Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen on merkittävin hintoja nostava tekijä. Sähkö on kallistunut vuodessa yli 50 prosentilla ja maakaasu peräti 130 prosentilla.

Belgian automaattisille indeksikorotuksille rakentuva (siirryt toiseen palveluun) palkkamalli tuo lievitystä kuluttajien tuskaan. Lähtökohtana on, että kuluttajahintojen nousu hyvitetään täysimääräisesti palkkoihin.

Mutta mistä otetaan rahat palkankorotuksiin, kysyvät työnantajat. Monet yritykset ovat edelleen ruvella Belgiaa moukaroineen koronapandemian jäljiltä. Ukrainan sota on myös osaltaan synkentänyt tulevien vuosien kasvunäkymiä.

ERO talouskasvun ja palkkaodotusten välillä hirvittää yrittäjäliitto FEB:n johtajaa (siirryt toiseen palveluun) Pieter Timmermansia . Hänen mukaansa Belgia on tekemässä itsestään “Euroopan sairasta miestä”. Termillä viitataan pitkästä taantumasta kärsivään Euroopan valtioon.

Palkkainflaatiota pelkäävät työnantajat ehdottavat indeksikorotusten korvaamista euromääräisillä tasakorotuksilla. Palkansaajille tämä ei käy. “Jos he toivovat sotaa, he tulevat sen saamaan” (siirryt toiseen palveluun) metalli- ja tekstiilityöntekijöiden johtaja William Van Erdeghem varoittaa.

Belgian hallitus näyttäisi pitävän näppinsä erossa kiistellyistä palkka-asiasta. Flaamilainen liberaalipääministeri Alexander De Croo on painottanut vakauden merkitystä työmarkkinoilla.

HINTOJEN vakaudesta vastaava Euroopan keskuspankki (EKP) on puun ja kuoren välissä inflaation kiihtyessä. Huolta herättävät etenkin Italian 10-vuotisten valtionlainojen korot, jotka huitelevat neljässä prosentissa.

Inflaation hillitseminen vaatisi rahapolitiikan asteittaista normalisointia euroalueella. Askeleita tähän suuntaan on otettu, mutta kestääkö heikompien euromaiden talous paluun normaaliin?

Lue seuraavaksi muita kuumia eurooppalaisia aiheita taloustoimittaja Elli-Alina Hiilamon kokoamana. Alempana myös näet, miten eri tahtista inflaatio euromaissa on. Keskiviikkona ylimääräiseen kokoukseen kokoontuneella (siirryt toiseen palveluun) EKP:n neuvostolla riittää haasteita.

FAKTA: Hintojen nousu kiihtyy, pahin tilanne Baltiassa

INFLAATIO eli rahan arvon laskeminen on kuuma puheenaihe eri puolilla Eurooppaa. Myös Suomessa yleinen hintojen nousu pomppasi taas ennätyskoviin lukemiin, koko euroalueen tasolla se on kuitenkin maltillisimmasta päästä. Kovinta inflaatio on nyt Baltian maissa.