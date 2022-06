Ihmiset pitää saada vihreän siirtymän puolelle, sanoo professori: "Ei ole vaihtoehtoja, jos haluamme pois venäläisestä energiasta"

Tällä hetkellä EU:n kokonaiskulutuksesta uusiutuvan energian osuus on noin 20 prosenttia. EU:n tavoitteena on, että se olisi 40 prosenttia kymmenen vuoden sisällä.

Hyökkäys avasi silmät

– Mutta on tärkeä muistaa, että venäläisestä energiasta ei pääse nopeasti ja helpolla eroon. Kyllä me tästä nyt opittiin pitkäksi aikaa.

– Putinilla on ollut ketunhäntä kainalossa. Siellä on ajateltu, että kun Eurooppa on riippuvainen venäläisestä energiasta, heidän on mahdollista vaikuttaa EU:hun. Ja he ovat olleet oikeassa.