Jurrilasit paljastivat, kuinka vaarallista sähköpotkulaudalla on ajaa humalassa

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvisi, että lähes puolet sähköpotkulautojen aiheuttamista haavereista sattui yöaikaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin selvityksen perusteella (siirryt toiseen palveluun) , merkittävä osa sähköpotkulautailijoiden vammoista on keskivaikeita tai vaikeita. Noin puolet loukkaantuneista ajoi päihtyneenä.

– Yhä harvempi kaupungissa asuva omaa ajokortin, mikä tarkoittaa, että he eivät osaa liikennesääntöjä.

Liikennesääntöjen puutteellinen osaaminen näkyy tietämättömyytenä monissa asioissa. Kolmannen osapuolen tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi humalassa ajaminen on yleistä: jopa viidesosa ihmisistä myöntää ajaneensa sähköpotkulaudalla humalassa.

Lainsäädäntö ei pysy perässä

Sähköpotkulautayritykset tekevät kaupunkien kanssa yhteistyötä parantaakseen lautojen mainetta ja tehdäkseen laudoista yleisesti hyväksyttävän liikkumismuodon kaupungeissa. Esimerkiksi Voi on järjestänyt erilaisia koulutustilaisuuksia vuodesta 2020. Se on myös perustanut netissä toimivan liikennekoulun, joka on kuin teoriakoe autokoulussa.