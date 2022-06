Pula uniapnealaitteista haittaa jo sairauden hoitoa – Jukka Kettula on odottanut apua pian vuoden: "Herään siihen, kun haukkaan happea"

– Herään siihen kun haukkaan happea, ja pulssini on 160–170. Se ei ole kauhean hyvää lepoa.

Öiset oireet ovat rankkoja kokemuksia. Aamuisin päätä särkee ja olo on kuin ei olisi nukkunut ollenkaan.

Hän on siitä saakka odottanut uniapnean hoitoon käytettävää CPAP-laitetta.

Hankala tilanne koskee koko maailmaa

Uniapnea on sairaus, joka aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoja. Sairautta hoidetaan pääasiassa CPAP-laitteella, joka pitää hengitystiet auki puhaltamalla niihin ilmaa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän eli Soiten kuntoutusohjaaja Hannu Ypyä kertoo, että pula uniapnean hoitoon käytettävistä laitteista on maailmanlaajuinen.

– Olemme terveydenhuollossa tehneet parhaamme, että ihmiset saisivat hoitoa, mutta kyse on meistä riippumattomista asioista, toteaa Ypyä.

– Tilanne on ollut tämä viime kesästä lähtien, sanoo Ypyä.

Soiten kuntoutusohjaaja Hannu Ypyä näyttää, kuinka CPAP-laitteeseen on mahdollista yhdistää erilaisia kasvoille asetettavia maskeja.

CPAP-laite parantaa elämänlaatua

Kokkolanseudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Satu Heinojan mukaan nykyinen tilanne on harmillinen, koska CPAP-laitteesta on paljon apua uniapneaa sairastavalle.

Merkittävin uniapnealle altistava tekijä on ylipaino. Niinpä terveellisiin elämäntapoihin on syytä kiinnittää huomiota, silloinkin jos CPAP-laite on jo käytössä.