Miehitysalueen tilanne on hyvin sekava myös Putinin hallinnolle. Suodatusleireille on päätynyt kirjava joukko ihmisiä: Osa ihmisistä on pyrkinyt pakenemaan Ukrainan puolelle, osa Venäjälle. Osa on päätynyt leirille siksi, että on vastustanut venäläisjoukkojen miehitystä.