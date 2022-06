Ruuan kallistumisen seuraus: Jotkut tuotteet voivat jopa poistua kaupan hyllyiltä, koska kukaan ei raski niitä enää ostaa – Tarjoustuotteiden ja omien merkkien suosio kasvaa

Hintalappuja on kuitenkin jouduttu uusimaan, sillä ruuan hinta on noussut kevään aikana reippaasti. Se ei ole jäänyt huomaamatta helsinkiläisen ruokakaupan asiakkailta.

Hän on huomannut erityisesti lihatuotteiden kallistuneen ja alkanut syödä enemmän kasviksia.

Tarjoukset ja kauppojen omat merkit kiinnostavat

Tarjoustuotteiden osuus koko myynnistä K-ruokakaupoissa on noin neljänneksen, ja se on kasvanut kevään aikana yhden prosenttiyksikön. Saman verran on kasvanut omien merkkien, Pirkan ja halvempien K-menu-tuotteiden osuus myynnistä.