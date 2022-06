Pääministeri Marin vetosi Twitterissä lapsensa yksityisyyden puolesta – professori: "Olisi hyvä, että vanhempien toivetta kunnioitettaisiin"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vetosi tänään julkisuudessa nelivuotiaan lapsensa yksityisyyden puolesta. Marinin mukaan he eivät miehensä kanssa anna lupaa lapsen kuvaamiseen tai kuvien julkaisuun.

– Toivomme, että tätä kunnioitetaan. Lapsella on oikeus yksityisyyteen vaikka vanhemmat olisivat julkisessa työssä, Marin kirjoittaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) .

Tällä viikolla mediassa on nähty kuvia, joissa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kuvattiin istumassa yleisurheilukisan katsomossa Turussa Aaro-poikansa kanssa. Julkisuudessa pojasta ei ole nähty kuvia sitten vuoden 2018 .

– Pääministeri on julkisessa tehtävässä, mutta lähtökohtaisesti lapsen tekemisillä ja asioilla ei ole vaikutusta arvioitaessa hänen pärjäämistä tehtävässään. Lapsen kuvilla on yhteiskunnallisen merkityksen sijaan lähinnä viihdearvoa, Korpisaari sanoo.

Rajanveto hankaloituu julkisissa tilaisuuksissa

Tilanne on kuitenkin hankalammin arvioitavissa, jos lapsi otetaan mukaan julkiseen tilaisuuteen, jossa on odotettavissa, että merkittävässä asemassa olevaan perheeseen kohdistuu julkista mielenkiintoa. Julkisella paikalla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua.