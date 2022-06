Laura Viitamäki teki itse asunsa. Hän on pukeutunut Priscillaksi Witcher 3 -pelistä. Asu on ommeltu käsin, ja siinä on käytetty luonnonmateriaaleja. Luuttu on tehty pahvista ja paperista. Viitamäki arvioi, että asun tekemiseen meni noin vuosi.

Kuva: Emilia Korpela / Yle