Jääkarhut saattavat sittenkin selvitä – eteläisen Grönlannin populaatio sopeutui metsästämään jäälautoilta

Yleisesti arvioidaan, että jääkarhut eivät selviä, jos jäätöntä aikaa on yli kolme kuukautta vuodesta. Nyt löytynyt yhdyskunta pärjää kuitenkin ilman merijäätä paljon pidempään.

Eteläisten jääkarhujen DNA kertoo, että ne ovat olleet käytännössä erossa satojen kilometrien päässä elävästä pohjoisen populaatiosta vähintään 200 vuotta. Ryhmä on kuitenkin saanut harvakseltaan täydennystä perimäänsä yksittäisten pohjoisesta vaeltaneiden yksilöiden kautta.

Jääkarhujen on arvioitu kuolevan sukupuuttoon merijään vähenemisen vuoksi ennen vuotta 2100. Eläinten tämän hetken määräksi on arvioitu noin 30 000, ja eteläisiä lauttametsästäjiä on kolmisenkymmentä.