Ammattikalastaja ja suojelun kannattajat yhä erimielisiä saimaannorpan suojelun tarpeellisuudesta – katso tästä keskustelu lajin tulevaisuudesta

Verkkokalastuskieltoja on tälle vuodellekin lisätty. Yli puolet Saimaasta on kieltojen piirissä kesäkuun loppuun asti. Hyvin sanottu -keskustelun aiheena on saimaannorpan suojelu.

Hyvin sanottu Lappeenrannassa: Yhteiselo saimaannorpan kanssa?