Sonja Huhtaniska sanoitti burnoutin räpiksi, joka trendaa nyt Tiktokissa: “Haave on se, että saisin itseni takaisin”

Sonja Huhtaniskan neljä vuotta sitten julkaisema "On ollu vähän rankkaa" soi nyt tuhansien Tiktok-videoiden taustalla ja sitä alkuperäistä esitystä on katsottu jo yli puoli miljoonaa kertaa. Kuuntele Kati Siponmaan toimittama juttu.

– Uskallan sanoa, että jos olisin julkaissut nuo vuoden 2017 videot nykyajan Tiktokissa, niin tällä hetkellä kaikki tietäisi kuka mie oon. Se matsku olisi trendannut. Tiktok on sillä lailla niin altis alusta, että se jopa suorastaan pakkosyöttää ihmisille sisältöä – semmoistakin mitä ne ei välttämättä haluaisi nähdä.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava Huhtaniska on kokenut lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitetun mobiilisovelluksen hyväksi tavaksi pitää räppitaitojaan yllä, kun voimien ei tarvitse riittää pitkien kappaleiden tekemiseen. (siirryt toiseen palveluun)

Ehkä jonain päivänä hänen ja puolisonsa Maarit Tolppasen kodista kuuluu myös yhteismusisointia. Pariskunta on miettinyt yhteisiä musiikkiprojekteja.

Kirjoittamista ja sanoilla leikittelyä Huhtaniska on rakastanut aina. Olipa kyseessä sitten lyhyt räppi tai pidempi lehtiartikkeli, niin Huhtaniska näkee niissä yhtäläisyyksiä.

– Mulla ei ole tällä hetkellä työhuonetta, joten äänitän räppiä olohuoneessamme, kun vaimo on poissa kotoa, kertoo Sonja Huhtaniska.

Masennus jarruttaa luovuutta

Huhtaniska sai diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä vuonna 2019. Hän on puhunut avoimesti mielenterveysongelmistaan alusta asti.

Hän jakaa purkauksia elämästään sosiaalisen median alustoilla. Se on samalla keino elää sairauden kanssa.

– Välissä on semmoisia päiviä, että mie en todellakaan koe oppineeni elämään sen kanssa. On erittäin vaikea hyväksyä sitä, että se tosi tehokas, energinen, iloinen ja hurmaava tyyppi ei olekaan täällä koko ajan, vaan tilalla on joku tämmöinen toinen ihminen, joka ei oikein jaksa huolehtia itsestään eikä uskoa mahdollisuuksiinsa.