Suomessa sähköpotkulautabisnestä ohjaa vain vapaa markkinatalous – nyt yritykset kaipaavat alalle edes jotain sääntelyä

Sähköpotkulautayhtiö Tierin maajohtaja Elina Bürkland sanoo, että sääntelyn puute on riski alan kehittymisen kannalta.

Suomi rinnastaa sähköpotkulaudat polkupyöriksi. Yritykset kaipaavat sääntelyä alalle viranomaisilta. Sähköpotkulautailun turvallisuuden parantaminen on huomioitu valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategiassa.

Sähköpotkulautayritykset ovat tyytymättömiä alan nykytilanteeseen ja toivovat lisää sääntelyä viranomaisilta. Saksalainen sähköpotkulautayhtiö Tier toivoo kaupungeille mahdollisuutta rajoittaa yritysten määrää esimerkiksi hankintakilpailujen kautta.

– Sääntelyllä voisi välttää sähköpotkulautujen liian kasautumisen kaduille. Pahimmillaan määrä voi nousta yli kaupungin katujen sietokyvyn, toteaa Tier Mobility Finland Oy:n maajohtaja Elina Bürkland.

Maajohtajan mielestä ruuhkautunut markkina tuo paitsi ongelmia kaupungeissa ja on mainehaitta alan toimijoille. Keskelle katua jätetyt laudat aiheuttavat haittaa esimerkiksi näkövammaisille.

Sähköpotkulaudoista on käyty julkisuudessa kiivastakin keskustelua muun muassa ajonopeuksista ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Sähköpotkulaudat puhuttavat

– Sääntelyn puute on valtava riski alan kehityksen ja yksittäisen toimijan kannalta, toteaa Bürkland.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö kohtelee sähköpotkulautoja samalla lainsäädännöllä kuin polkupyöriä.

Uusien menopelien ilmestyminen katukuvaan on aiheuttanut onnettomuuksia. Tähän saakka on julkisuudessa on käyty kiivastakin keskustelua ajonopeuksista ja kiinnitetty huomiota alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen. Sähköpotkulautayhtiöt ovat nyt laskeneet nopeuksia esimerkiksi yöaikana.

Tunteita on myös herättänyt potkulautojen huolimaton pysäköinti. Helsingissä on otettu käyttöön toimenpiteitä, jolla sähköpotkulautailun haittoja vähennetään. Kaupungissa kiertää muun muassa pysäköintiä valvova katupartio ja sähköpotkulaudasta täytyy ottaa ajon päätteeksi kuva, jossa se on pysäköity asianmukaisesti.

Turkoosit potkulaudat valloittivat Joensuun

Tier toimii Euroopassa 11 maassa. Suomessa sillä on toimintaa jo 16 kaupungissa, joista yksi on Joensuu. Joensuuhun saksalainen start up -yritys toi 750 lautaa toukokuun alussa.

Turkoosit sähköpotkulaudat valloittivat kaupungin kadut, sillä paikallinen toimija Move On East Oy vetäytyi markkinoilta. Yritys ei aio palata ennen kuin potkulautojen määrää kaupungissa rajoitetaan.

Paikallinen toimija Move On East Oy vetäytyi Joensuun kaduilta, kun Tier toi paikkakunnalle 750 sähköpotkulautaa. Kuva: Johan Nybäck / Yle

Vaikka Tierillä on monopoliasema esimerkiksi Joensuussa, toivoo yritys lainsäädäntöä ja kaupungeille nykyistä enemmän valtaa ohjata sähköpotkulautojen toimintaympäristöä.

– Olisi hyvä, jos kaupungit voisivat itse päättää, mitkä potkulautayhtiöt niiden kaduilla toimivat, mikä on sopiva lautojen määrä ja mikä on hyvä toiminta-alue, maajohtaja Elina Bürkland sanoo.

Kaupungit voisivat kilpailuttaa toiminnan

Potkulautayhtiö ja Joensuun kaupungininsinööri ovat yksimielisiä. Yksi vaihtoehto olisi, että kaupungit voisivat järjestää hankinnan ja kilpailuttaa toimijat. Näin toimitaan osassa Euroopan maista.

– Tällä hetkellä sähköpotkulautayritysten toimintaa ohjaa vapaa markkinatalous. Yritykset voivat halutessaan tuoda määrättömästi vuokralautoja kaupunkeihin näin halutessaan, eikä kaupungilla ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Lainsäädäntöä ei ole, toteaa kaupungininsinööri Tero Toivanen Joensuusta.

Toivasen mukaan kaupungin näkökulmasta sähköpotkulaudat ovat asettuneet Joensuuhun hyvin.

– Missään nimessä en kieltäisi niitä. Julkisessa keskustelussa ei olla kuultu riittävästi potkulaudan käyttäjiä. Sähköpotkulaudat ovat suosittuja ja käyttäjiä on paljon.

Joissain kaupungeissa on otettu käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään sähköpotkulautojen huolimatonta pysäköintiä. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Joensuussa kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten kanssa. Parhaillaan on luonnosteilla sopimus, joiden pohjalta toiminta jatkuu Joensuussa. Sopimus ei ole Toivasen mukaan sitova, mutta se on tärkeä osa vuoropuhelua kaupungin ja sähköpotkulautaoperaattoreiden välillä.

Potkulautailua voi säännellä liikenteenohjauksella

Liikenne- ja viestintäministeriön turvallisuusyksikön johtaja Maija Ahokas vastaa sähköpostitse, että kaupungit voivat puuttua potkulautailuun liikenteenohjauksen keinoin.

– Kunnat ja kaupungit ovat katujensa tienpitäjiä ja heillä on oikeus asettaa kadulle liikenteenohjauslaite eli liikennevaloja, liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä, Ahokas kirjoittaa.

Hän kertoo, että sähköpotkulautailun turvallisuuden parantamista on huomioitu myös valtioneuvoston maaliskuussa julkaisemassa liikenneturvallisuusstrategiassa. Osana sitä selvitetään promillerajan asettamista sekä kehitetään sähköpotkulautailuun liittyvien liikennesääntöjen ja turvallisuuden huomioimista liikennekasvatuksessa ja -tiedotuksessa.

– Samoin tarkastellaan sitä, voidaanko kunnille ja kaupungeille vielä lisätä mahdollisuuksia ohjata sähköpotkulautailua. Nämä toimenpiteet on tarkoitus käynnistää tämän vuoden aikana.

Sähköpotkulaudat haaste myös poliisille

Poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen kirjoittaa poliisin verkkosivuilla julkaistussa blogitekstissä (siirryt toiseen palveluun), että sähköpotkulautojen ilmestyminen kaupunkien katukuvaan on työllistänyt myös virkavaltaa ympäri Suomen. Tilanne on heidän näkökulmastaan erilainen eri puolilla maata.

Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella ongelmia on aiheuttanut lähinnä sähköpotkulaudoilla jalkakäytävillä ajaminen ja jossain määrin myös pysäköinti, mutta loukkaantumisiltakaan ei ole vältytty. Helsingissä on useita operaattoreita ja potkulautoja pysäköidään välillä miten sattuu yhtiöiden korjausliikkeistä huolimatta. Sähköpotkulautailuun liittyviä onnettomuuksia tapahtuu päivittäin.

Rissanen muistuttaa blogitekstissä myös keskeisimmistä liikennesäännöistä, jotka koskevat sähköpotkulautailua. Potkulaudalla on kiellettyä muun muassa ajaa pyörätiellä tai pyöräkaistalla. Matkustajan kuljettaminen sähköpotkulaudalla ei ole myöskään sallittua ellei siinä ole matkustajalle sopivaa istuinta. Sähköpotkulaudalla huristellessa on samat väistämissäännöt kuin polkupyörällä ajaessa.

Tärkein seuraamus sääntöjen noudattamisella on poliisiylitarkastaja Pasi Rissasen mukaan se, että liikenne on turvallista ja ennakoitavaa. Poliisi voi antaa rangaistuksen liikennesääntöjen rikkomisesta.