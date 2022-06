Ohjelmistokehittäjä pakkasi kaiken ja jätti Venäjän, mutta ruplat jäivät jumiin – pelastus löytyi epäilyttävän näköisestä kryptokioskista

Turkin liiran arvon romahtaminen on tehnyt kryptovaluutoista suosittuja. Istanbulissa toimii useita kryptopalveluita, joissa ihmiset voivat vaihtaa kryptojaan perinteisiksi valuutoiksi ja toisin päin.

Venäjän ja länsimaiden pankkiliikenteen jäädyttäminen on aiheuttanut suuria ongelmia ulkomaille muuttaneille venäläisille. Moni on löytänyt turvaa kryptovaluutoista, vaikka myös niiden arvo on heitellyt valtavasti.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oli kulunut muutama viikko, kun ohjelmistokehittäjä Aleksei Avramenko hankki lentoliput Istanbuliin. Avramenko oli yksi reilun kymmenen hengen ryhmästä, joka oli päättänyt lähteä Venäjältä.

Lähdön syitä Avramenko ei halua kertoa sen tarkemmin. Venäjällä voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion sotatoimien kritisoinnista.

Maaliskuun alussa ohjelmistokehittäjistä ja heidän perheenjäsenistään muodostunut seurue lähti Siperian Krasnojaskista määränpäänä Bulgaria.

Venäjältä lähteminen ei ollut helppoa. Seurueen ensimmäinen lento peruttiin, kun venäläisen lentoyhtiön leasing-koneiden pääsy ulkomaille kiellettiin.

– Siihen aikaan lentolipuilla oli kova kysyntä ja hinnat nousivat pilviin. Lipun hinta Moskovasta Istanbuliin nousi jopa 2 000 euroon, kun aiemmin saman lipun olisi halvimmillaan saanut 50 eurolla, Avramenko kertoo Ylelle.

Ryhmä joutui ostamaan uudet liput toisen yhtiön lennolle. Tämäkin lento oli lähellä peruuntua Istanbuliin iskeneen lumimyrskyn takia. Seurueen onneksi heidän lentonsa ei ollut yksi yli 400 perutusta lennosta.

Rahat vaihtuivat kioskissa kryptoiksi

Suurin ongelma lähdössä liittyi kuitenkin rahaan. Miten saada mukaan varallisuus, kun pankkiliikenne länsimaiden ja Venäjän välillä on poikki? Venäläisten rahat olivat ruplina tilillä, mutta näitä ruplia he eivät voineet siirtää ulkomaille eikä Venäjä sallinut käteisen viemistä pois maasta.

Ongelma koskee satoja tuhansia venäläisiä, jotka ovat jättäneet kotimaansa sodan syttymisen jälkeen. Pelkästään Venäjän IT-sektorilta on lähtenyt arvioiden mukaan yli satatuhatta työntekijää (siirryt toiseen palveluun).

Avramenko kertoo, että yhden venäläisen pankin kortti toimi Istanbulissa. Hän nosti kortilla vähän käteistä, mutta valuutan vaihtokurssi oli todella huono.

Vaihtoehtoja pohtiessaan Avramenkon huomio kiinnittyi kryptovaluuttoihin. Istanbulissa kryptovaluutat näkyvät katukuvassa. Kaupungissa on kauppoja, joissa ostoksensa voi maksaa kryptovaluutoissa.

– Löysimme yhden kioskin, se oli kirjaimellisesti kioski, jossa luki isoilla kirjaimilla Bitcoin ja Cryptocurrency. Se näytti epäilyttävältä, juuri sellaiselta paikalta, jossa menetät rahasi, Avramenko kuvailee.

Joukon vaihtoehdot olivat kuitenkin vähissä. He astuivat sisälle kioskiin, jossa ystävällinen työntekijä kertoi ostavansa Tether-kryptovaluuttaa dollareilla. Tether on vakaavaluutta, jonka hinta on sidottu yhteen dollariin.

Avramenko kertoo, että ystävänsä kanssa he päättivät kokeilla rahojen vaihtamista tetheriksi kryptopalvelu Binancen kautta. Tether-siirrot Istanbulissa sijaitsevan kioskin tilille he tekivät varmuuden vuoksi osissa. Ensimmäinen siirto oli 2 000 dollaria.

Kun ensimmäinen siirto näkyi kioskin tilillä, työntekijä heilautti kättään ja ohjasi Avramenkon ja tämän ystävän kohti takahuonetta.

– Siinä vaiheessa ajattelin, että no niin, nyt elämäni loppuu, joku kolkkaa minut, enkä tule koskaan näkemään mitään dollareita, Avramenko hymähtää.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Kioskin työntekijä kaivoi dollarit takahuoneessa olevasta kassasta ja ojensi ne kaksikolle.

Avramenko kertoo käyneensä vielä varmuuden vuoksi läheisessä valuutanvaihtopisteessä tarkistamassa, että setelit olivat todella oikeita dollareita.

Kryptovaluutat jäivät käyttöön

Kun dollarit olivat taskussa, joukko jatkoi matkaansa Istanbulista kohti Bulgariaa. He halusivat saada työnteon mahdollistavan oleskeluluvan, mutta sitä varten tarvitsee pankkitilin ja rahaa, jolla osoittaa viranomaisille, että pystyy elättämään itsensä.

Pankkitilin avaaminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, koska ulkomaiset pankit suhtautuvat varauksella venäläisiin asiakkaisiin. Useiden yritysten jälkeen tilin avaaminen silti onnistui.

– Tällä hetkellä iso osa tuloistamme on kuitenkin ruplissa, joten kryptovaluuttaakin täytyy käyttää rinnalla, Avramenko sanoo.

Hän kertoo, että Bulgariassa he käyttävät samanlaista järjestelmää kuin Istanbulissa. Hämärän kioskin sijaan vaihto tapahtuu vaihtopisteellä.

– Mielestäni Binance on monessa suhteessa parempi kuin perinteiset pankkipalvelut. Siinä on käytännössä koko perinteisten pankkipalvelujen valikoima. Binance tarjoaa esimerkiksi pankkikortin, joka on kiinnitetty kryptovaluuttatiliin. Lisäksi palvelun kautta voi ottaa lainaa tai sijoittaa, Avramenko kehuu.

Kun Avramenkolta kysyy, pelottaako kryptovaluuttojen epävakaisuus, hän nostaa esille pankkijärjestelmän historian, joka pitää sisällään kriiseissä menetettyjä omaisuuksia ja kaatuneita pankkeja.

– Tällä hetkellä en ole erityisen huolissani, koska kryptovaluutta muuttuu koko ajan suositummaksi juuri senkin vuoksi, että ihmiset menettävät luottamustaan perinteisiin palveluihin ja monien maiden kansalaisille, kuten venäläisille, perinteisten pankkipalvelujen käyttäminen on hankalaa.

Kryptoja on vaikea siirtää yrityksen kirjanpitoon

Pankkipalveluiden takkuilu on viime kuukausina tullut tutuksi venäläiskoodari Dennis Kreminskylle. Viisi vuotta Bulgariassa asunut Kreminsky kertoo tavallisten talletusten ja tilisiirtojen tekemisen vaikeutuneen maaliskuun alusta lähtien. Usein asiointi vaatii käyntiä bulgarialaisen pankin konttorilla.

It-konsultin töitä tekevällä Kreminskyllä on vuosien ajan ollut yritystili myös suomalaisessa Nordeassa. Tili on peruja ajalta, jolloin hän työskenteli Suomessa. Nykyään pääosa tämän tilin laskutuksesta on Venäjältä.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen maksuliikenne venäläisten asiakkaiden ja Kremiskyn yrityksen välillä katkesi, mikä on iso ongelma. Muuten Nordean tarjoamat palvelut ovat ennallaan, eikä Kreminskyn kansalaisuus ole vaikuttanut asiakassuhteeseen.

Myös Kreminsky on etsinyt ratkaisua kryptovaluutoista. Hän hoitaa nyt laskutuksen Binance-kryptopalvelun kautta. Asiakkaat maksavat laskut edelleen ruplissa, mutta Kreminskyn tilille varat tulevat vakaavaluuttoina.

Ratkaisu toimii siinä, että raha siirtyy ostajalta myyjälle, mutta siinä on myös isoja puutteita.

– Tällä hetkellä kryptovaluuttoja ei voi käyttää yrityksen varallisuutena. Emme voi tallentaa saamiamme kryptoja yrityksen tilille, Kreminsky sanoo.

Kryptovaluuttojen käyttö yritystoiminnassa ei ole mahdotonta, mutta kyseessä pitää olla sääntelyä noudattava kryptopalvelu. Maailman suurin kryptopalvelu Binance ei ole tällainen. Finanssivalvojat ympäri maailman ovat yrittäneet puuttua yhtiön villeihin toimitapoihin.

Lainsäätäjät ja kryptopalvelut ovat myös onnistuneet neuvottelemaan alan pelisäännöistä. Toistaiseksi sopimukset ovat kuitenkin vain kansallisia. Esimerkiksi Binancella on lupa hoitaa digitaalisia maksupalveluita Euroopassa ainoastaan Ranskassa. Kuva: Raphael Lafargue / AOP

Myös Venäjän vastaiset pakotteet vaikeuttavat kryptovaluuttojen käyttöä. Binance on asettanut rajoituksia venäläisasiakkaille (siirryt toiseen palveluun).

Pakotteet ja epäselvä sääntely vaikeuttavat myös vakaavaluuttojen vaihtamista euroiksi ja siirtämistä yrityksen taseeseen. Kreminskyn mukaan kryptosaatavien merkitseminen tuloiksi missä muodossa tahansa on kirjanpidollisesti mahdotonta.

Tämä on johtanut siihen, että Kreminsky maksaa työntekijöilleen yrityksen kassasta, johon ei virtaa enää uutta rahaa. Kaikki uusi raha on vakaavaluuttoina kryptotilillä.

Tilanne ei ole ideaali. Kryptovaluutat ja niiden mukana muutama vakaavaluutta on menettänyt valtaosan arvostaan muutaman kuukauden aikana. Algoritmisesti arvonsa pitänyt TerraUSD-vakavaluutta romahti nollaan viime kuussa.

Kreminskyllä ei ollut rahoja kiinni Terrassa, mutta kryptoihin liittyy aina riski, että varat pyyhkiytyvät pois.

Kreminsky laittaa kuitenkin kaiken perspektiiviin.

– Venäläisten on muutenkin jo liian myöhäistä pelätä. Kaikki on jo tapahtunut. Mahdolliset isot riskit ovat jo osa venäläisten biografiaa. Kryptovaluutan riskit ovat pieniä muihin tapahtumiin verrattuna.