Huumeita kaupattu alaikäisille kadulla Kaakkois-Suomessa – poliisi löysi koululaisten taskuista huumeita

Poliisin katse suuntautui nyt katukauppaan

Poliisi rohkaisee vanhempia tutustumaan lastensa puhelimen käyttöön. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä käydä läpi heidän käyttämiään viestisovelluksia sekä sitä, mihin tarkoitukseen ne on hankittu. Poliisin mukaan huumeita välitetään edelleen myös tavanomaisilla viestisovelluksilla, mutta myös salatumpien viestijärjestelmien käyttö on lisääntynyt.