Venäjällä tavattu tuholaishyönteinen uhkaa levitä myös Suomeen – Suomenlinnaan on asennettu pyydyksiä vieraslajin leviämisen varalta

Ruokavirasto varautuu saarnenjalosoukko-tuholaisen leviämiseen asentamalla ansoja Suomenlinnaan. Toistaiseksi tuholaislajia ei ole tavattu Suomessa, mutta lähin havainto on tehty Pietarissa vuonna 2020.

– Eihän se metsätaloudellisesti ole merkittävää. Toki saarnista voidaan tehdä erityisiä puutuotteita, mutta suurin arvo on luonto ja biodiversiteetti, summaa Vihervuori.

Saarnenjalosoukko on alunperin itä-aasialainen laji, joka on levinnyt Venäjän länsiosaan ja Ukrainaan.

Ilmastonmuutos ja globaali kauppa levittävät uusia tuholaisia

Saarnenjalosoukko on kapea, sentin mittainen ja metallinvihreä kovakuoriainen. Toukat syövät puuainesta puun kuoren alta, mikä aiheuttaa puun kuivumisen ja kuoleman.

Ylitarkastaja Vihervuori kertoo, että laji on levinnyt muissa maissa esimerkiksi puisen pakkausmateriaalin mukana. Kansainvälisessä kaupassa käytetään tavaroiden alla esimerkiksi puulavoja ja -kehikoita, joiden mukana tiedetään siirtyneen paljon erilaisia kasvintuhoajalajeja maasta ja mantereelta toiselle. Saarnenjalosoukot voivat olla puulavojen sisällä jo toukkina, jolloin niitä ei voida nähdä etukäteen.

– Mitä enemmän ihmiset ja tavarat siirtyvät, niin siinä samassa ja vahingossa siirtyy myös ei-toivottuja lajeja. Tämä on iso globaali haaste, mitä puisen pakkausmateriaalin mukana siirtyy, Vihervuori kertoo.

Tarkastaja Hanne Rajanen on valmiina kiinnittämään ansan.

Jos tuholainen jää kiinni, alue asetetaan karanteeniin ja saastuneet puut kaadetaan

Ennalta varautuminen on Vihervuoren mukaan erityisen tärkeää, sillä silloin torjunta on helpompaa ja halvempaa kuin jo levinneen lajin torjunta. Lisäksi kasviterveyslainsäädäntö edellyttää, että saarnenjalosoukkoa kartoitetaan vuosittain koko EU:ssa.

Ruokavirasto asensi saarnenjalosoukko-ansoja Suomenlinnaan seuraavan kuukauden ajaksi. Tavoitteena on viikoittain tarkistaa, mitä hyönteisiä ansoihin on saatu. Ansat ovat kolmionmallisia vihreitä liima-ansoja, joihin on lisätty lajin ominaista feromonia houkuttimeksi.