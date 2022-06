Suomi tukee EU-jäsenehdokkaan asemaa Ukrainalle – ministeri Tuppurainen: Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole

"Ukrainalaiset tietävät, että todellista edistystä pitää tapahtua"

Myös talouspohjan on oltava riittävän vahva. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ukrainan bruttokansantuote asukasta kohden on alle puolet siitä, mitä se on EU:n nykyään köyhimmässä jäsenmaassa Bulgariassa.

– Tässä kaikessa on vielä paljon tekemistä, mutta ukrainalaisilla on jalat maassa ja heillä on hyvin realistinen ote. He tietävät, että mitään oikotietä ei ole vaan näissä asioissa pitää tapahtua todellista edistystä, Tuppurainen sanoo.