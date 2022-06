Justiina Syrjänen alkoi säveltää 4-vuotiaana – jo satoja omia teoksia kirjoittanut alakoululainen on nyt mukana ison sävellyskilpailun finaalissa

Tuomaristo valitsi finaaliin kymmenen teosta, joista yksi on Justiina Syrjäsen teos Consertino h-molli n.o. 2, osa 1: Hetki. Syrjänen oli sävellyksen lähettämisen aikaan 10-vuotias ja ilmoittautumistietojen mukaan finaaliin päässeistä nuorin.

Nuoresta iästä huolimatta Syrjänen on ehtinyt säveltämään jo vuosia. Säveltäminen sai alkunsa, kun Syrjänen sai 4-vuotiaana nuottivihkon, johon oli helppo säveltää kappaleita.

Syrjäsen mukaan kilpailun finaaliteos Hetki on tähän mennessä hänen paras sävellyksensä. Teos syntyi kuitenkin samalla tavalla kuin muutkin teokset yleensä.

Haaveena työskentely Disney-elokuvissa

Samoihin aikoihin Syrjänen innostui myös säveltämisestä. Nyt teoksia on ehtinyt kertyä jo satoja.

Syrjäsen mukaan soittamisessa parasta on "kaikki". Viulu on Syrjäsen pääsoitin, mutta omaa suosikkisoitinta on silti vaikeaa valita.