Vapaaehtoiset vahtivat arvokkaaksi luokiteltuja metsiä – lisätieto lajeista kelpaa Metsähallituksellekin, mutta kompromisseja peräänkuulutetaan

Kyseinen metsä on pienehkö, noin yhdentoista hehtaarin tilkku valtionmetsää Hausjärven Selänojan kylän lähistöllä. Osana Metsäliikkeen, eli Greenpeacen, Luonto-Liiton ja Elokapinan yhteenliittymän uutta metsävahtitoimintaa Hovila “vahtii” järjestöjen arvokkaaksi luokittelemaa metsää.

Vahtitoiminnan motiivi on saada lisää valtionmetsistä löytyviä luonnonmetsiä suojelluksi. Tämän takia Hovila on tutustunut Selänojan metsätilkkuun. Kukkulaksi kohoavalla metsätilkulla on paljon eri-ikäistä puuta koivusta mäntyyn, kuuseen ja haapaan.