"Auto täristää niin, että tikan aivot oltava kuskilla" kuvailee veteraanikuormurin omistaja – Loistokkaiksi entisöidyt kuorma-autot ovat karuja mutta kaihoisia

Majapaikka kulkee mukana lavalla

Kesäkeikalla yli sata autoa

Vuoden 1964 Vanaja starttasi säällä kuin säällä

Antero Kulju ihailee autoa yhä, koska muistaa miten uskollisesti se starttasi, oli keli mikä tahansa. Nelivetoisena sillä pääsi kulkemaan korkeassakin hangessa metsähommissa. Hän on iloinen, että ajokkia on pidetty hyvin.

Kuorma-autovanhusten keräilijää kiehtoo samanhenkisyys

– Se on erikoismalli Scania Torpedo eli nokkamalli. Toin sen Hollannista ja entisöin viisi vuotta sitten. Se on vuoden 1999 mallia, eli liian nuori tänne tuotavaksi, Juhani Pietikäinen kertoo.

Tälle ajelulle Pietikäisen mukaan on päässyt Scanian niin kutsuttu supermalli. Siinä oli pehmeämmät istuimet ja ovien verhoilukin on normaalia ylellisempää pehmusteineen. Hän on ylpeä ajokistaan, koska se kulkee edelleen hyvin ja hytti on talvellakin mukavan lämmin.