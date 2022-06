Vaalien tulosilta sytytti Sharangan Kenganathanin kiinnostuksen politiikkaan – moni vieraskielinen ei äänestä ja asiantuntija on siitä huolissaan

Harva 18-vuotias suomalaisnuori on yhtä kiinnostunut Arkadianmäen politiikan käänteistä kuin tämä lukiolainen Vantaalta.

Tuosta lähtien Kenganathan on seurannut säännöllisesti kotimaista politiikkaa.

Ensimmäisen kerran hän pääsee äänestämään ensi keväänä eduskuntavaaleissa ja hänelle on itsestäänselvyys, että näin hän myös tekee.

Vieraskieliset ovat aliedustettuina politiikassa

Raportin työryhmän puheenjohtaja, itsekin politiikasta tuttu demaritaustainen Abdirahim Hussein muistuttaa, että maahanmuuttaneet ja monikieliset on moninainen porukka ja ryhmien väliset erot ovat suuria.

Abdirahim "Husu" Hussein on Helsingin kaupunginvaltuutettu, radiotoimittaja ja monikulttuurisuusjärjestö Monihelin toiminnanjohtaja.

Toisessa päässä ovat viron-, venäjän- ja vietnaminkieliset, joista vain noin 15 prosenttia äänestää kuntavaaleissa. Vieraskielisten äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on keskimäärin 30 prosenttia.

– Tällä on suurta vaikutusta itse demokratiaan, joka on tällä hetkellä mielestäni uhattuna. Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti, ja silloin meillä on tulevaisuudessa yhä enemmän ihmisiä, jotka elävät kokonaan varjoyhteiskunnassa, Hussein sanoo.