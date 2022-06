Vanhemmat tuomittiin sakkoihin lapsen hammashygienian laiminlyönnistä Nilsiässä – harvinainen tuomio, toteaa rikosoikeuden professori

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut nilsiäläiset vanhemmat sakkoihin, koska he jättivät lapsensa hampaan hoitamatta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun) .

Vanhemmat kiistivät käräjäoikeuden istunnossa syytteensä. 39-vuotias äiti ja 42-vuotias isä kertoivat, että he olivat useasti yrittäneet harjata poikansa hampaita, mutta tämä vastusti.

He joutuivat myös kertomansa mukaan perumaan pojan hammashoitokäyntejä, sillä joku perheen toisista lapsista oli sairaana.

– Mielestäni tämä selitys ei päde, jos useampi hammashoito on jäänyt syyn vuoksi välistä. Vanhemmille on laissa kirjattu huoltovelvollisuus. Alaikäisen lapsen terveys ja puhtaanapito on pohjimmiltaan vanhemman vastuulla, professori Matti Tolvanen toteaa.