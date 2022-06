Huippulukioon 5,3:n keskiarvolla päässyt ei ota paikkaa vastaan – äidin suosituksesta hakenut Joona Pimiä sen sijaan ottaa

Alimmalla 5,33:n keskiarvolla sisään päässyt ei ota paikkaa vastaan. Hän on ilmoittanut asiasta koululle.

Joona Pimiä on sen sijaan yksi opiskelupaikan saaneista. Hänen keskiarvonsa peruskoulussa oli 8,25 eli selkeästi alle sen, mitä lyseon lukioon viime vuonna vaadittiin. Pimiä yllättyi päästessään lukioon, jota Tampereella kutsutaan Relluksi.

– Tuli se isona yllätyksenä. Ajattelin, että siinä on käynyt jokin virhe. Ainoa syy, miksi pääsin sinne on se, että äiti pakotti laittamaan Rellun ensimmäiseksi.

Puolet yhä yli ysin keskiarvolla

Tampereen lyseon lukion rehtori Jaana Nieminen on harmistunut, että otsikoista on tehty päätelmiä, että lyseon lukiossa on vapaita paikkoja, joita voi kuka tahansa yli 5,33 keskiarvolla peruskoulusta valmistunut voi hakea.