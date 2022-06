Jäikö asiasi jumiin oikeuden rattaisiin? Vuoden viivästys on 1 500 euron arvoinen – korvausten määrä on kasvanut roimasti

Viime vuosina hyvitysten määrä on kasvanut. Viime vuonna niitä maksettiin lähes nelinkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna, yhteensä yli 200 000 euroa.

Tuusulalainen Konsta Lehtonen on yksi monista, jonka rikosjutun käsittely ylitti vuoden aikarajan.

Hyvitys korvaa huolta ja epävarmuutta

Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta. Hyvityssummat eivät ole suuria, vaikka oikeudenkäynti tai asian käsittely hallintotuomioistuimessa olisi venynyt vuosia.

Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa (siirryt toiseen palveluun) kultakin vuodelta, jona asian käsittely on valtion vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Yhteismäärää korotetaan korkeintaan 2 000 eurolla, jos asia on erityisen merkittävä asianosaiselle.