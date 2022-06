Palkka myöhässä, ilman lisiä ja väärällä veroprosentilla – ammattiliitto jyrähtää: Helsingin palkanmaksu kuntoon välittömästi

Osa Helsingin kaupungin työntekijöistä on joutunut odottamaan palkkaansa tänä keväänä kohtuuttoman pitkään, koska muun muassa tiedonsiirto vanhasta palkanmaksujärjestelmästä uuteen on aiheuttanut kaupungille ongelmia.

JHL:n mukaan palkanmaksu on viivästynyt pahimmillaan viikkokausia ja palkka on voitu maksaa ilman lisiä ja väärällä veroprosentilla.

JHL ei niele kaupungin selitystä

– Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Vakavia ongelmia on ollut jo kauan ennen kevään tapahtumia. Nyt kaupungin johdon on otettava selkeä vastuu asiasta ja laitettava palkat maksuun, Niemi-Laine toteaa.

Niemi-Laineen mukaan kyse on palkanlaskennan aliresurssoinnista eli töitä on tekemässä liian vähän ihmisiä.

Kaupunki on aikaisemmin kertonut, että eniten ongelmia on ollut suurimmilla toimialoilla, eli kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyden toimialoilla. Näillä toimialoilla on myös paljon lyhyitä määräaikaisia työsuhteita, siksi virheitäkin on eniten.